La voix de mon père

Trop tard. Elle a enclenché la cassette. La voix de son père disparu quinze ans plus tôt s'élève. Rien ne sera plus jamais comme avant, avant qu'elle ne découvre ce secret de famille, avant que sa recherche de la vérité ne l'emmène aux confins de la désillusion, jusqu'au chamanisme. Enquête, secrets et dangers d'une plante mystérieuse aux pouvoirs irrésistibles. De Paris en Belgique, d'Equateur en Grèce, elle tire le fil d'Ariane, mais la vérité a un prix : ce père adoré, cet homme de devoir, a-t-il vraiment fait cette chose monstrueuse ?