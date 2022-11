Contes pour prendre confiance en soi

Si la confiance en soi prend avant tout racine en chacun de nous, elle se consolide grâce à l'écoute, la bienveillance et la tendresse des autres. Valeria et Jacques Salomé insufflent leur poésie, et Justine Brax la douceur et la délicatesse de son trait, dans les histoires singulières et pourtant familières de cinq petits animaux en quête de confiance. Un formidable recueil de contes inédits pour inviter le lecteur à cultiver sa confiance en soi.