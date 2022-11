Solveig. Une viking chez les iroquois

LA LEGENDAIRE VIKING SOLVEIG A DISPARU. Les hommes de son père sont à ses trousses à bord d'un navire et traquent le moindre indice pour la retrouver. Qui est Winona, cette mystérieuse jeune fille qui navigue seule avec son loup ? Pourquoi Solveig s'est-elle un jour retrouvée en terre iroquoise ? Et quelle est sa véritable histoire ? Fred Bernard et François Roca imaginent une histoire fascinante de métissages entre Vikings et Autochtones d'Amérique