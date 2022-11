Inventaire illustré des roches et minéraux

D'où vient l'or, et pourquoi a-t-il tant de valeur ? Qu'est-ce que la pyrite, le soufre ? De quoi est composée la glace ? Où trouve-t-on de la pierre ponce et de l'argile ? A travers de courts paragraphes explicatifs, ce nouvel Inventaire illustré nous plonge en immersion à la découverte des roches et des minéraux, de leur origine à leur composition, en passant par leur utilisation et leur symbolique.