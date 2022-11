Madame Claude, le parfum du secret

Evoquer Madame Claude, c'est réveiller un imaginaire peuplé de fantasmes. A la tête de son immense réseau de prostitution de luxe, elle a su entretenir le mystère, donner à son activité les atours de la volupté et de la moralité. Mais, en construisant sa propre légende, Madame Claude a brouillé les pistes, convoqué les faux-semblants et les vrais mensonges, au point de gommer la réalité plus sombre de sa vie. Tant d'années après la chute de son empire et sa disparition dans un quasi-anonymat, les liaisons dangereuses de Madame Claude restent taboues et son mythe enveloppé du parfum du secret. Raconter son histoire, c'est se lancer dans un jeu de piste parsemé d'embûches et de chausse-trappes. C'est partir à la rencontre d'une des femmes les plus puissantes de la Ve République, protégée par son important réseau politique et policier. Au cours d'une enquête d'une incroyable ampleur, Erwan L'Eléouet a retrouvé des témoins qui ne s'étaient jamais exprimés : sa _ lle, son premier mari, d'anciennes _ lles de son réseau, des policiers, des magistrats. Il a découvert des documents inédits, des enregistrements con_ dentiels, des lettres privées... Ces pièces exceptionnelles révèlent des séquences inconnues et les derniers secrets de la vie de celle qui fut tour à tour Fernande Grudet, Madame Tolmatschew ou Madame Cook, et qui restera à jamais Madame Claude. Erwan L'Eléouet est journaliste, réalisateur, rédacteur en chef des collections documentaires "Un jour / un destin" et "Archives secrètes" , présentées par Laurent Delahousse sur France 3. Il a déjà publié, aux éditions Fayard, Renaud, paradis perdu (2015) et Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête (2019), deux biographies remarquées qui ont été des succès de librairie.