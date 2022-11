Manuel d'assurance

Ce manuel comporte cinq parties à la structure similaire? : exposé du sujet, concepts explicatifs, techniques et modélisations, résumé. La première partie traite de la théorie des risques. Elle propose une définition des notions de risque et d'aléa puis une classification des différents types de risques et un exposé des théories et des pratiques de gestion et de transfert des risques. La deuxième partie est consacrée aux principes fondamentaux de l'assurance qui structurent ce secteur d'activité? : aversion au risque, assurabilité, inversion du cycle de production, mutualisation et segmentation. L'assurance est une activité financière et, à ce titre, fortement régulée. La troisième partie porte sur la régulation, dans ses fondements théoriques et sa mise en oeuvre pratique sur divers marchés, particulièrement sur le marché européen. La quatrième partie expose les principales techniques utilisées pour assurer et gérer efficacement les portefeuilles de risques. La dernière partie de ce livre traite de l'organisation des marchés d'assurance et de réassurance ainsi que de la stratégie des différents acteurs. L'analyse s'appuiera sur une modélisation de la chaîne de création de valeur ajoutée pour identifier les stratégies gagnantes et les autres.