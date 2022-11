The negotiation book - en français

Nouvelle édition d'un best seller anglais déjà traduit en plus de 10 langues, "The Negotiation Book" est un guide pratique pour maîtriser l'art de la négocitaion dans le but d'acquérir un avantage concurrentiel. Il a reçu le prestigieux prix "Management Book of the Year 2017". Savoir négocier est l'une des compétences les plus importantes à acquérir dans le monde professionnel. Nous sommes tous amener à le faire, dans de très nombreuses circonstances, au bureau comme dans la vie privée, et les conséquences d'une bonne négociation peuvent être très importantes, sur le plan financier comme sur le plan personnel. Le livre de Steve Gates fait le démonstration que négocier est avant tout un état d'esprit et un positionnement qui doivent être décorrélés du profil psychologique des parties en présence, l'objectif de la négociation étant essentiellement d'obtenir un résultat meilleur qu'espéré tout en s'assurant que la partie "adverse" sorte de la négociation en ayant le sentiment qu'elle a également obtenu un bon accord En décomposant les différentes étapes d'une négociation, et à travers de très nombreux exemples, l'auteur explique comment initier le dialogue, construire et présenter ses positions, être attentif à celles de l'interlocuteur, et mener les échanges pour parvenir au meilleur résultat.