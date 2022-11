Concours Puissance Alpha. Tout-en-un, 3e édition

Cet ouvrage vous offre une préparation complète au concours PUISSANCE ALPHA qui ouvre l'entrée à 15 grandes écoles d'ingénieur : 3iL Ingénieurs (Limoges, Rodez), CPE Lyon (Lyon), EBI (Cergy), EFREI (Paris), ELISA Aerospace (Saint Quentin, Bordeaux), ESAIP (Angers, Aix-en-Provence), ESCOM Chimie (Compiègne), ESEO (Angers, Paris-Vélizy, Dijon), ESIEA (Paris, Laval), ESIEE Paris (Paris), JUNIA (HEI) (Lille, Chateauroux), JUNIA ISEN (Lille), ISEN Méditerranée (Toulon, Marseille, Nîmes), ISEN Ouest (Brest, Nantes, Rennes), ISEP (Paris, Issy-les-Moulineaux). Cet ouvrage propose : - Des rappels de cours : des rappels de connaissances pour chaque épreuve du concours : mathématiques, physique-himie, biologie, connaissance verbale et linguistique, anglais. - Plus de 550 exercices corrigés : des exercices corrigés pour vous évaluer et valider vos connaissances. - 10 concours blancs inédits corrigés : des concours blancs intégralement corrigés pour vous entraîner dans les conditions du concours. Cette nouvelle édition est conforme aux évolutions du concours Puissance Alpha faisant suite à l'entrée en vigueur de la réforme du lycée.