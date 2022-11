Sous l’emprise de l’opéra. Entretiens avec Aribert Reimann

Aribert Reimann est né en 1936 à Berlin. Son oeuvre Lear, reprise à l'opéra de Paris en 2019, en a fait l'un des compositeurs contemporains d'opéra les plus joués depuis 1978. Accompagnateur de grands artistes lyriques - celui préféré de Fischer-Dieskau qui lui souffla l'idée de Lear - conscient des voix, il déplace l'écriture vocale au service de la dramaturgie des textes qui l'obsèdent. Strindberg, Kafka, Maeterlinck, Lorca, Goll, Grillparzer ou Euripide se font chez lui l'écho des traumatismes des tragédies européennes qu'il a traversées, de la seconde guerre mondiale à la guerre froide et ne cessent d'être rattrapés par l'actualité - surveillance, réfugiés, écologie. Chacun de ses opéras lui donne l'occasion de se réinventer à l'aune de nouveaux défis techniques qui en font une figure irréductible à une école : loin d'un arbitraire maniériste, il s'agit avant tout pour lui de savoir ce qu'il y a derrière le son. Conçues comme un portrait, ses conversations dessinent, à travers paroles et gravures, les contours d'une grande figure de la musique allemande de la seconde moitié du XXe siècle et de l'opéra d'aujourd'hui.