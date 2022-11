Gestion administrative : fini la corvée !. Le guide pratique des dirigeants qui veulent gagner du temps

La gestion administrative couvre l'ensemble des tâches qui permettent à l'entreprise d'être en conformité avec la loi et de suivre au quotidien ses actions de gestion : comptabilité, ressources humaines, achats et ventes. Cependant, elle est souvent vécue comme une corvée par beaucoup de patrons. A partir de ce constat, Véronique Christon, professionnelle de la gestion administrative depuis plus de 20 ans, a rédigé ce guide en décomposant chaque tâche en actions simples et économiques en temps. L'ouvrage donne des outils et conseils clés pour que la gestion administrative devienne source de profit... voire de plaisir.