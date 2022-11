Le monde selon Final Fantasy. Le RPG japonais comme mythe moderne

En trente-cinq ans d'existence, Final Fantasy a su capturer l'imagination d'un public toujours plus large ; difficile pourtant d'en expliquer la raison. L'aventure du RPG japonais, dont la saga de Square Enix est sans nul doute le plus prestigieux ambassadeur, a décidément quelque chose de particulier dans le monde du jeu vidéo, et peut-être même celui de la fiction. Il n'est pas nécessaire de se focaliser sur les nombreux emprunts à la mythologie, ses dieux et ses bestiaires pour voir en Final Fantasy une énième tentative d'écrire le grand récit de l'humanité. Au travers des siècles, nous n'avons cessé de nous raconter l'homme dans toute sa complexité, en utilisant le récit comme la forme la plus à même de transmettre les idées les plus subtiles. Final Fantasy, en faisant briller ces éléments et structures universelles communes à bien des civilisations, nous raconte encore une fois à quel point l'existence elle-même a tout d'une fantaisie, que l'imagination est un langage exprimant une vérité qui, peut-être, nous dépasse, mais dont l'art se fait le canevas. A travers les travaux de Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Erich Neumann, Mircea Eliade ou encore Jordan Peterson, ce livre tâchera de faire émerger l'essence de Final Fantasy, qui est à certains égards, un récit mythologique moderne.