La Terre entre nos mains

Nous avons tous guetté les photos postées depuis l'ISS par Thomas Pesquet lors de la mission Alpha (avril-septembre 2021). En survolant les mers, les fleuves, les villes, les terres cultivées, les forêts, les montagnes, Thomas Pesquet nous invite à une réflexion sur la beauté et la fragilité de la planète. Pour la première fois sont réunis les plus beaux clichés de cette mission historique, certains plébiscités par des centaines de milliers d'internautes et d'autres sélectionnés par notre astronaute. Ces images spectaculaires, fascinantes témoignent aussi de l'état de notre Terre, de sa beauté, ainsi que de notre humanité commune.