Terrines, pâtés en croûte, rillettes, charcuteries... Recettes et techniques d'une école d'excellence

Préparer un feuilletage ; tailler en lèches ; nettoyer une crépine ; déveiner un foie gras ; monter une terrine... Découvrez toutes les bases essentielles grâce aux 35 techniques expliquées en plus de 200 gestes en pas à pas. Terrine de lapin et chutney aux fruits secs ; Pâté de campagne ; Rillettes végétales de carotte ; Pâté en croûte de volaille et ris de veau ; Coussin de la Belle Aurore... Préparez plus de 70 recettes incontournables, classiques ou originales pour le plus grand bonheur de votre entourage.