100 lieux d'Europe à couper le souffle

Un voyage inédit à travers les plus lieux d'Europe ! Les Cinque Terre, les Cyclades, les îles d'Ecosse, les fjords, les palais autrichiens, le Douro portugais... Il est des endroits en Europe qui ont le charme et la magnificence des plus beaux endroits du monde ! A travers 100 photographies inédites, découvrez les plus beaux spots de chaque pays, ce qui en fait sa particularité, son unicité, sa magie !