Le grand cours de cocktails. 400 recettes ; Techniques et astuces de barman

Mixer, doser, zester, piler, verser, shaker, mélanger, aérer... Suivez les techniques, les conseils et les astuces de barmen professionnels pour élaborer vos cocktails, des plus simples aux plus originaux. - Toutes les techniques expliquées en pas à pas ; - Un panorama des ingrédients indispensables pour constituer son bar idéal ; - 100 recettes expliquées et illustrées pour réaliser les cocktails classiques, classées en trois niveaux de difficulté ; - Un abécédaire visuel de 300 recettes complémentaires ; - Nouveauté : des recettes de cocktails sans alcool.