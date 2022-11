My Korean Lover Tome 2

Deux ans que j'ai quitté la Corée, laissant derrière moi l'homme que j'aimais. Deux ans que je suis partie, mais que les souvenirs restent ancrés en moi. Or, aujourd'hui, il est là... Lui, le chanteur des KING. L'idole de la K-pop. Taehyun. Nos vies ont bien changé depuis notre rencontre. Même si je ne l'ai jamais oublié, ses bras ne sont désormais plus mon refuge. Ses mots, ses gestes, ses regards appartiennent au passé. Et je ne suis plus que l'ombre de celle que j'étais.