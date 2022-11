C'est pas sorcier. La méga boîte remue-méninges

400 défis sur le principe du " qui dit mieux " à relever en famille ou avec ses copains. Une boîte de jeu qui donne toutes les chances aux plus jeunes, même face aux adultes ! Le but du jeu : être le 1er à valider au moins un défi pour chaque thématique et au moins chaque type de défi ! 4 typologies de défis, pour varier les façons de jouer : Quiz, Mime, Dessin, Trouve-tout (chercher des objets autour de soi)