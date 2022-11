Dis pourquoi le ciel est bleu ?

Pourquoi le ciel est bleu ? Quel est l'animal qui a le plus de dents ? Comment a-t-on construit les pyramides ? ... Les enfants se posent plein de questions, sur toutes sortes de sujets. Voici plus de 150 questions-réponses sur les animaux, la nature à travers le monde, l'Histoire et les personnages célèbres, le corps humain et la santé, les sciences, la vie quotidienne, l'espace... Mais aussi des jeux et des quiz pour tester ses connaissances tout en s'amusant !