Royalteen Tome 2 : Le prince de rêve

La soirée d'Halloween de la princesse Margrethe s'est terminée en drame : retrouvée inconsciente par ses amis après avoir consommé de l'alcool et des médicaments, elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Et, quatre mois après sa sortie, elle n'ose toujours pas parler des événements ayant eu lieu cette nuit-là. Avec le début de la pandémie, Margrethe se sent plus seule que jamais, surtout suite à l'accumulation de ses soucis familiaux : sa mère passe ses journées au lit, et elle soupçonne son père d'avoir une maîtresse. Tout ce qu'elle souhaite, c'est avoir un petit ami qui pourra l'écouter et la réconforter. Mais avec qui peut-on sortir quand on est une princesse de dix-sept ans... et qu'on a le sentiment qu'on ne pourra plus jamais faire confiance à un garçon ?