Tintin et les autos européennes. Les voitures de légende

Elles viennent de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne ou des Etats-Unis... Berlines, limousines, décapotables, coupés, conduites intérieures, leurs lignes racontent une époque, un esprit, un art de vivre. Les voitures dessinées par Hergé nous en apprennent toutes un peu plus sur son travail et sur l'histoire passionnante de l'automobile. Disponibles à profusion pour ses héros de papier - on en dénombre au total plus de soixante-dix-, elles sont indissociables de l'action et participent pleinement au ressort comique ou dramatique du récit. Chaque double page présente le modèle dans son contexte narratif, accompagné d'un document rare des archives d'Hergé, ainsi que du modèle réduit 1/24 de la collection Les voitures de Tintin coéditée par Moulinsart et Hachette Collections.