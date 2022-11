Mille vignes. Inventer le vin de demain

La vigne meurt-elle d'être cultivée ? Les terroirs existent-ils ? Le vin n'est-il que du jus de raisin fermenté ? Les AOC ne protègent-elles que l'origine ? Les accords vins et mets ont-ils une réalité historique ? La dégustation n'a-t-elle pas standardisée le vin ? N'est-il pas paradoxal de parler de vins naturels ? Mille vignes décrypte la vigne, les paysages et le vin en proposant des cléfs de lecture pour comprendre les liens entre la bouteille, la dégustation et les hommes, les terroirs et les vignobles qui les ont engendrés. Pour Pascaline Lepeltier, Meilleure Ouvrière de France, le vin et la vigne sont multiples : impossible de comprendre l'un sans l'autre. A travers les connaissances scientifiques les plus récentes en botanique, géographie, climatologie, anthropologie ou encore neuro-physiologie... et des expériences contemporaines dans les vignobles du monde entier, elle dépoussière les idées reçues sur la vigne, invitant à déguster le vin de demain. Mais quel boulot ! Pascaline Lepeltier s'attaque à une montagne jamais domptée, passe les écueils en toute digestibilité et nous décante en douceur tout ce qu'on voulait savoir du vin. Sylvie Augereau, vigneronne et journaliste Entre physiologie végétale, histoire des terroirs et philosophie gustative, Pascaline nous offre une ode vibrante dédiée à l'univers du vin. Philippe Faure Brac, Meilleure Sommelier du Monde 1992 Je découvre ce livre et suis sincèrement ébloui par autant de sagacité de culture. C'est d'ores et déjà un livre de référence sur le vin. François-Régis Gaudry, journaliste gastronomique Ce livre conte avec talent cet improbable chemin qui mène de la vigne au verre. Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d'histoire naturelle