Fumigations Sacrées. Nettoyer les énergies négatives et purifier le corps, l'âme et l'esprit

Délestez-vous des énergies négatives grâce à la fumée sacrée Ce guide clair et contemporain explore l'utilisation rituelle des fumigations et des senteurs pour purifier les énergies de l'esprit, du corps et de la maison. Amy Blackthorn, aromathérapeute et herboriste de longue date, y propose les outils essentiels pour créer un espace sacré, sûr et exempt d'énergies négatives ; le tout, dans le respect de l'histoire culturelle des pratiques qu'elle partage. Une dispute entre amis peut être adoucie par une fumée de lavande apaisante. Un foyer peut (re)trouver la prospérité dans l'étreinte de la poudre de girofle brûlante. Un espace peut être consacré avec le pouvoir dévotionnel du cèdre. Chaque rituel ou occasion peut voir son effet amplifié par le pouvoir des senteurs. Rédigé dans un style accessible et convivial, Sacred Smoke vous donne des conseils pratiques, des rituels pour le changement de saison, des techniques pour sonder votre santé énergétique et une liste d'herbes et de résines incontournables pour créer une fumée purifiante. A propos de l'auteure : Amy Blackthorn est considérée comme une "horticultrice mystique" pour son travail avec les plantes magiques et son enseignement du hoodoo. Elle intègre ses expériences dans la British Traditional Witchcraft (sorcellerie britannique traditionnelle). Elle est diplômée en aromathérapie et a reçu l'ordination du Gryphon's Grove School of Shamanism.