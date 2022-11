Le grand livre des êtres de lumière

Un livre initiatique richement illustré pour découvrir les êtres de lumière ! En cette période de montée ascensionnelle, nous cocréons et évoluons ensemble. Cette relation est faite d'amour, de partage, de respect, où chacun est au même niveau que l'autre. Cet ouvrage richement illustré est un voyage, une rencontre de coeur à coeur avec les êtres de Lumière, dans lequel vous serez le participant, le cocréateur, l'initié. Au fil des pages, vous partirez à la rencontre des esprits de la nature, proches de nous, des arbres, des fleurs, des animaux depuis des temps immémoriaux, et qui se sont transformés grâce aux énergies actuelles. Vous aurez la surprise de réaliser qu'ils sont présents tout autant dans les étoiles que dans l'Intraterre. Vous découvrirez également nos amis les dragons, comment s'en occuper, quelles sont leurs capacités, comment les guérir, comment se fait leur éducation... Mais aussi les anges, les saints, les archanges, les Elohim, les Melchisédech, les maîtres ascensionnés, les 24 Anciens, les douze étoiles Mariales, les Sephirah, les bouddhas, les divinités et bien d'autres encore... Un chemin à parcourir, des expériences à vivre, des transformations alchimiques à expérimenter ! Ainsi vous saurez, sans aucun doute possible, que vous êtes, vous aussi, un être de Lumière.