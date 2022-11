Maurice Rollet de l'Isle (1859-1943). Martinique Mission scientifique 1902

A l'articulation du journal de voyage et de l'exploration scientifique, le témoignage inédit retranscrit dans cet ouvrage, relate avec une illustration abondante l'explosion de la Montagne-Pelée, qui détruisit le port de Saint-Pierre en 1902. Son auteur, l'ingénieur hydrographe Maurice Rollet de L'Isle s'inscrit dans la longue tradition des explorateurs. Il a produit sept carnets de voyage qui constituent des témoignages inédits sur les sociétés coloniales et indigènes. Un seul a été publié ("Au Tonkin et dans les Mers de Chine" , en 1886), les autres conservés à Brest, sont actuellement redécouverts par le milieu de la recherche. En 1902, l'ingénieur hydrographe de Marine Maurice Rollet de l'Isle (1859-1943) se rend à la Martinique, juste après l'éruption de la Montagne Pelée afin d'étudier, dans le cadre d'une mission scientifique, les modifications produites dans la topographie de l'île, et chercher un port destiné à remplacer celui de Saint-Pierre détruit. Le manuscrit inédit qu'il a rédigé, à l'articulation du journal de voyage et de l'exploration scientifique, est reproduit ici dans son entier dans le respect de l'oeuvre d'origine richement illustrée de photographies en noir et blanc, d'aquarelles et de coupures de presses. L'auteur y témoigne d'une grande capacité d'observateur, en même temps qu'il se fait " vulcanologue " avant l'heure et grand reporter des terres visitées, comme à son habitude, en parcourant le volcan et la ville de Saint-Pierre à la recherche des traces du passé, cherchant à comprendre les étapes de la catastrophe qu'il rapporte dans un texte admirablement écrit. Maurice Rollet de l'Isle n'est pas un auteur comme les autres parce qu'il s'inscrit professionnellement dans la longue tradition des marins de l'Etat, de La Pérouse à Dumont d'Urville et dans la continuité directe de Charles François Beautemps-Beaupré, inventeur des méthodes de l'hydrographie de précision. Mais une fois rentré dans l'intimité de sa cabine, ce chantre de l'Espéranto se fait auteur de carnets de voyage richement illustrés, qui offrent un éclairage sur la vie des hommes à bord, sur la diversité des paysages et des sociétés coloniales et indigènes auprès desquelles il va à la rencontre lors de ses missions, sur les curiosités géographiques, naturelles ou architecturales. Propriété du Service hydrographique et océanographique de la Marine, le Fonds Rollet de l'Isle est déposé depuis 2006 au Service historique de la Défense à Brest.