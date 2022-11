Yasha Tome 2 : Perfect edition

Sei s'est rebellé contre Neo Genesis. Combattant seul les agents de sécurité, il tient bon jusqu'à ce que Toichi soit pris en otage. Cela provoque chez lui une colère qui transforme son visage en celui de Rin. Cette lutte va-t-elle consumer à jamais l'âme de Sei ? Quel est le lien entre ce dernier et Rin ? Tandis que Banana Fish est arrivé à sa conclusion, Panini est heureux de vous proposer une autre oeuvre majeure de l'autrice : Yasha. Récompensée d'un Shogakukan Manga Awards en 2002 pour ce récit, la célèbre mangaka revisite le mythe du Yasha et du Bodhisattva sur fond de réflexion sur la génétique. On retrouve dans ce titre de nombreux thèmes chers à l'autrice qui participent à la singularité de ses oeuvres, comme la parentalité et le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Une grande oeuvre à découvrir pour tous les fans de Banana Fish, de science-fiction... ou les deux !