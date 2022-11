Demon Days

Une jeune femme équipée d'une lame psychique arrive dans un village menacé par les démons. L'un est noir et blanc et doté d'une terrible langue rouge, l'autre est peut-être le plus fort de tous les démons. C'est le prélude d'une saga qui emmènera la belle Mariko Yashida au fin fond d'un monde de magie et de monstres, où les personnages Marvel ne sont pas tels que dans vos souvenirs. Peach Momoko, l'autrice superstar lauréate d'un Eisner Award en 2021 pour ses couvertures de comics, a reçu carte blanche pour s'approprier l'univers Marvel et lui donner une saveur toute orientale. Un superbe album que nous vous proposons dans un format mettant en valeur les dessins de Momoko.