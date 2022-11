Litteul Kévin - Intégrale noir et blanc. Intégrale noir et blanc

Grâce à cette intégrale de la série culte de Coyote, découvrez ou redécouvrez Litteul Kévin le plus célèbre des mini-motards, le plus espiègle et attachant des gamins bikers. Venez jouer avec lui dans la cour des grands ! Litteul Kévin voit le jour dans les pages du magazine Fluide Glacial en 1993. La série rencontre un succès immédiat, qui ne se démentira pas. En quelques années, Coyote a su installer son héros dans un univers bien à lui, où la morale familiale traditionnelle tutoie le monde des bikers tatoués jusqu'aux oreilles. Avec un superbe dessin très efficace, il sait nous plonger dans ce monde de bonne humeur et de répartie savoureuse et complice entre le petit Kévin et ses parents, toujours aussi attachants (surtout sa mère ! ). Cette intégrale de 360 pages rassemble tous les albums de Litteul Kévin parus chez Fluide Glacial, dans leur version originale en noir et blanc. En fin d'ouvrage, retrouvez un cahier graphique inédit !