Jo champion de foot, objectif pro ! Tome 11 : Si près du rêve

Après son installation à l'internat de Caen, Jo intègre sa classe de 6e et découvre le centre de formation de Caen. Un vrai club, avec un logo, un hymne, des coaches intransigeants et des joueurs surmotivés, au service de l'excellence sportive. Jo espère être à la hauteur. Mais il est d'emblée relégué dans le groupe des moins forts et prend une décision : il va fuguer pour retrouver sa mère et ses amis à Fontenay... et tant pis pour Caen et pour son rêve de devenir footballeur.