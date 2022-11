Couronnement fatal à Middle Fenton

Elle était vêtue d'une longue robe blanche ornée de minuscules fleurs. Des rubans de couleur attachés à ses membres flottaient au vent. Mais sous la masse de ses cheveux dorés, un chapelet d'hématomes sombres ornait son cou. Printemps 1962. Alors que le paisible village de Middle Fenton s'apprête à célébrer le 1er Mai, une jeune femme est retrouvée étranglée et ligotée au mât à rubans. Une semaine plus tard, son petit ami est découvert pendu dans une grange. Le jeune homme se serait donné la mort après avoir tué sa fiancée - c'est du moins ce qu'en déduit la police, mais cette conclusion est loin de faire l'unanimité. La policière Trudy Loveday et son complice, le coroner Clement Ryder, ont tôt fait de comprendre qu'un meurtrier court encore dans la nature. Mais le tueur a déjà prouvé qu'il était prêt à éliminer toute personne qui chercherait à le confondre... Auront-ils le temps de démasquer l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau ? Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Benjamin Kuntzer A propos de l'auteur Faith Martin, également connue sous son véritable nom, Jacquie Walton, est l'autrice de nombreux romans policiers à succès. Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans dans le cadre bucolique de la région oxonienne.