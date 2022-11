La vie de Nick Carraway. Avant Gatsby. Avant de se retrouver dans l'entourage de Daisy Buchanan et Jay Gatsby, Nick Carraway, comme nombre de ses compatriotes américains, s'est engagé pour défendre le territoire français durement frappé par la Première Guerre mondiale. Sur place, la désillusion est de taille : prisonnier d'un combat qui n'est pas le sien, errant seul à travers la violence des assauts et les spectres d'un passé qui ne le quitte jamais, il cherche désespérément une échappatoire à sa condition. Jusqu'au jour où, en permission à Paris, il rencontre Ella, une jeune fille excentrique, qui habite un grenier, au-dessus d'un théâtre. Troublé, Nick espère avoir trouvé le chemin de la rédemption. Il ignore encore que celle-ci ne s'offre qu'à ceux qui ont vraiment touché le fond. Michael Farris Smith s'empare de Gatsby le Magnifique, monument de la littérature américaine, pour mieux le faire sien. De Paris à la Nouvelle-Orléans, il mêle l'intime et l'histoire, et achève son récit quelques jours avant le début du livre de F. Scott Fitzgerald, que nous ne relirons plus jamais de la même façon.