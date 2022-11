48 heures au Parnasse

Les textes d'André Berelowitch réunis ici ont été rédigés entre 1973 et 2016. A côté de ses publications scientifiques, travaux éditoriaux et traductions, ils reflètent la dimension poétique de son attachement à l'écriture. Réminiscences bretonnes, ivresse de la ville, imaginaire sylvestre et bestiaire intime, émotions clandestines et affection familiale : au gré du parcours métaphorique auquel invite l'auteur, ses inclinations deviennent familières au lecteur. Entre Virgile et Kipling, Gogol et Swift, Cervantes et Stevenson, André Berelowitch nous convie aux mythes de son Parnasse, souvent entre les lignes. Comme ses antichrones, il fait voyager ses mots dans le Temps. Et autant que son histoire personnelle, c'est celle de la littérature qui, de page en page, se révèle en filigrane. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, André Berelowitch est historien. Parallèlement à ses activités de recherche et enseignement, il a écrit des poèmes de circonstance, des nouvelles, commencé des romans et tenu pour lui-même des carnets, d'où surgissent poèmes et prose.