Winter World Tome 3 : La Colonie perdue

L'humanité peut-elle survivre dans un nouveau monde ? Sur Eos, confrontés à une cascade de défis, les derniers survivants du Long Hiver s'embarquent dans un voyage à travers l'espace et le temps, le passé et l'avenir, afin de percer le mystère ultime de la trame... Les derniers survivants de la race humaine ont fui une Terre en ruine pour gagner un nouveau monde, Eos, censé être plus hospitalier. Or il ne semble plus y avoir trace des colons de la première vague, hormis leurs habitations, désespérément vides. Au fil de ses explorations pour percer le mystère de la colonie perdue, James Sinclair exhume une série de sphères enterrées sur Eos. Sont-elles une clé pour retrouver les colons disparus, ou bien la cause de cette disparition ? Au moment où James pense avoir repéré une piste, une terrible tempête s'abat sur Jéricho City. Récemment élue maire, Emma Matthews se démène afin de mettre la population à l'abri. De son côté, James lutte pour revenir de l'enfer du désert glacé. Et au milieu du chaos surgit une nouvelle menace que personne n'a vue venir... " La science-fiction apocalyptique à son meilleur. " Daily Mail