La Roue du Temps Tome 14 : Un souvenir de Lumière

La Roue du Temps tourne et les Ages naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Au champ de Merrilor, les dirigeants de toutes les nations sont réunis pour soutenir Rand al'Thor ou, au contraire, l'empêcher de briser les sceaux de la prison du Ténébreux. La Chaire d'Amyrlin, Egwene, pense que c'est pure folie. D'autres y voient le dernier espoir de l'humanité. En Andor, les Trollocs ont conquis Caemlyn. Dans le rêve des loups, Perrin affronte Tueur. A Ebou Dar, Mat va rendre visite à Tuon, son épouse seanchanienne devenue l'Impératrice Fortuona. Alors que tourne la Roue du Temps, la fin d'un Age approche et l'Ultime Bataille décidera de l'avenir du monde. Le dernier tome inédit en France de La Roue du Temps, la saga épique adaptée sur écran ! " Jordan est parvenu à dominer le monde que Tolkien a révélé. " The New York Times