Bientôt réunis !

Un livre organisé en deux parties / deux histoires : un concept original pour un tendre moment de lecture La petite Maëlle et son Papi Michel sont les meilleurs amis du monde. Mais après un déménagement, ils ne peuvent plus se voir aussi souvent qu'avant... Ils se répètent affectueusement : " Je t'aime, tu me manques beaucoup. Un jour, on se retrouvera. " Ce jour arrivera-t-il bientôt ? Une histoire de tendresse au quotidien, pleine de sens et de bienveillance, dans un livre en deux parties qui donne la parole à chacun. A lire ensemble ou séparément.