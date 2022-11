Ecrits politiques arabes. Une anthologie des idées au Maghreb et au Machrek au XXe siècle

Organisée selon un plan thématique, cette anthologie des idées politiques au Machrek et au Maghreb rend compte de la façon dont le gouvernement des populations, l'organisation des sociétés, la justice et le bien commun ont été pensés, formulés et mis en mouvement de 1920 à 2011. Composée d'écrits juridiques, d'articles de presse, de discours publics, elle réunit des "? producteurs ? " d'idéologie aux profils divers : hommes issus d'institutions religieuses, intellectuels, militants et leaders politiques. Cet ouvrage poursuit deux objectifs. D'abord, décloisonner les catégories que sont les "? nationalistes ? ", "? islamistes ? ", "? gauchistes ? " et "? libéraux ? ", pour montrer les nombreuses circulations que celles-ci autorisent. Ainsi, nombre de militants et d'intellectuels sont passés de la gauche à l'islam après 1967 puis au libéralisme à partir des années 1980. Ensuite, insister sur la manière dont ces idées informent les rapports de pouvoir. Loin d'être de simples codes de conduite basés sur des visions du monde souvent utopiques, elles sont aussi des instruments discursifs mobilisés dans le cadre de luttes. Structurée autour de quatre grands thèmes (les frontières de l'umma ; l'exercice du pouvoir politique soulignant la centralité du paradigme autoritaire ; l'économie et le développement ; et enfin l'autocritique, revenant notamment sur les facteurs endogènes du "? malheur arabe ? "), cette anthologie permet de restituer la diversité des références qui ont nourri l'imaginaire et l'histoire politique et sociale des sociétés du Machrek et du Maghreb au XXe ? siècle.