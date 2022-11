La pudeur est aujourd'hui une vertu assez mal connue. Et pourtant elle devrait être à la mode, car elle affirme la souveraineté de l'esprit et exalte la personne humaine. La véritable pudeur, que l'abbé Delclos nous faît connaître dans ce livret, relève de pensées élevées et de fortes passions (non pas d'esprits endormis par des préjugés contre tout ce qui est charnel). Une de ces passions fortes est la maîtrise de soi, en vertu de laquelle chacun possède vraiment tout ce qu'il est dans une intimité qui lui appartient.