Jamie a des tentacules - Poche - tome 07

De l'amitié, du suspense, de l'action... et des tentacules ! Nerdy est allergique à tout un tas de choses. Mais la pire, c'est sûrement son cousin. Et justement aujourd'hui, Parfait vient passer l'après-midi avec Jamie et Nerdy. Dès qu'il arrive, Jamie est sûr que le gamin est un agent secret des Vloks envoyé pour le kidnapper. Il le téléporte chez les voisins, Gratchett et Contact, qui le transforment en agent au service des Vloks par un lavage de cerveau ! Parfait est maintenant vraiment prêt à livrer Jamie... même à devenir chef de l'univers !