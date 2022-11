Les Sisters Tome 17 : Dans tes rêves !

Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Depuis qu'on a accroché un attrape-rêve dans sa chambre, Marine n'a plus que cette idée en tête : les attraper tous. Et si elle peut les choper pour les collectionner, il faut qu'elle s'entraîne à rêver les trucs les plus mieux du monde. De son côté, Wendy tente d'organiser une pyjama party. Mais avec le crampon qui traîne dans les parages, pour elle, la soirée va vite virer au cauchemar. Les deux Sisters reviennent mettre le bazar dans les librairies. Une chose est sûre : elles sont en forme !!!