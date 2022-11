The Witch and the Beast T08

Après l'attaque de la Reine de la Nuit, les deux héros sont séparés. Guido est en captivité mais réussit à s'évader et s'empare d'une arme particulièrement efficace contre les vampires. Pendant ce temps, après avoir échappé de justesse à la mort, Ashaf est résolu à retrouver son partenaire et tente d'obtenir une audience auprès de la Reine aux côtés de Danword. Ce dernier parviendra-t-il à maîtriser ses ardeurs, alors qu'il ne rêve que de vengeance depuis de longues années ? Une rivalité de près d'un siècle s'apprête à resurgir entre la cruelle Reine de Gunir et l'ancien Roi de la Nuit !