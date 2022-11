Climat, la part d'incertitude

Un livre NUMERO 1 des ventes d'essais aux USA pendant plusieurs mois . Une autre voix, scientifique et politique, s'exprime au moment de la COP 27. On entend souvent qu'en matière de climat "la science a parlé" et que " le consensus est établi " . En réalité, de la recherche fondamentale aux médias, l'information est déformée, voire faussée. Le climat est en train de changer, mais le pourquoi et le comment ne sont pas aussi clairs qu'on veut nous le faire croire. D'abord parce que la climatologie est une science récente, née dans les années 1960, et qu'elle est extraordinairement complexe. Souvent incapables d'entrer dans les détails des travaux de recherche, les journalistes et politiques non scientifiques ont besoin de simplifier pour sensibiliser, au risque de mentir. La science, GIEC compris, ne dit pas ce que les médias écrivent. Steven Koonin montre que nos connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes pour faire des projections utiles et fiables sur la façon le climat évoluera au cours des prochaines décennies et encore moins pour savoir quels effets auront nos actions sur lui. Membre de l'Académie des Sciences des USA, professeur au CalTech Institute et à l'Université de New York, spécialiste de l'énergie et du climat, Steven Koonin a été l'un des plus proches conseillers scientifiques du Président Obama.