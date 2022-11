Le sujet Alpha

Voici un livre escape game dont vous êtes le héros : parcourez l'aventure en résolvant les énigmes et en découvrant les indices disséminés tout au long des pages... "En ouvrant les yeux, vous êtes pris d'un mal de tête... En passant la main dans les cheveux, elle se couvre de sang... Vous êtes blessé, groggy... désorienté... Comment ? Pourquoi ? Où suis-je ? Et l'obsédante question : Qui suis-je ? " Voici comment débute l'aventure de ce livre à la frontière entre l'escape game et le livre dont vous êtes le héros, vous avez le choix de changer de pièce, d'ouvrir des cadenas, de casser des codes grâce aux indices donnés dans l'histoire, etc. Votre objectif : Trouver qui vous êtes, où vous êtes et comment vous en sortir. La vraie question : Etes-vous prêt ?