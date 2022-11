World of Warcraft : A la découverte d'Azeroth : Norfendre

L'aventure continue dans les profondeurs glacées de Norfendre, qui renferment des secrets longtemps oubliés. Pour cette troisième étape, rejoignez le cofondateur de la Ligue des explorateurs et Grand thane Muradin Barbe-de-Bronze et ses frères, Magni, porte-parole d'Azeroth, et Brann, l'amoureux de l'aventure, dans leur voyage à travers la sauvagerie orageuse du continent indompté, en quête de connaissance, de diplomatie et de reconnexion. De la citadelle de la Couronne de glace contrôlée par le Fléau, jusqu'à la forêt violette de Chant de cristal, des vallées froides et amères de Désolation des dragons jusqu'aux pics Foudroyés des givre-nés si résilients, vous découvrirez des traditions ancestrales, des secrets jalousement gardés et vous vous émerveillerez devant des paysages à couper le souffle. Après le périple dans les Royaumes de l'Est et l'expédition à Kalimdor, A la découverte d'Azeroth : Norfendre est la nouvelle étape de votre inoubliable voyage à travers Azeroth. Constitué de dessins inédits, de "rapports" souvent annotés de manière humoristique et de lettres, ce guide offre de superbes illustrations sous forme de croquis de villes, de personnages et d'armes.