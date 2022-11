Marvel Visionaries : Stan Lee - COMPTE FERME

Qui est le plus grand des super-héros ? Sans doute celui qui, au début des années 60 a créé tout un univers de personnages fantastiques, de Spider-Man aux Quatre Fantastiques, de Thor à Daredevil. Oui, Stan Lee est bel et bien le plus grand des super-héros, et cet album lui rend hommage. En novembre, Panini Comics rend hommage à deux des plus importants créateurs de la Maison des Idées. A l'approche de l'anniversaire du décès de Stan Lee, nous vous proposons un aperçu plus complet de sa longue carrière, depuis la première histoire en prose écrite dans les années 40 à un épisode de Spider-Man paru dans les années 90.