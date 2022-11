Maestro : World War M

L'A. I. M. , le Panthéon... (même le Docteur Fatalis ! ) sont tombés face à la puissance du Maestro ! Mais le Titan de Jade ne devrait pas s'asseoir trop vite sur son trône, car l'Abomination est de retour d'entre les morts et pourrait bien représenter la pire des menaces pour son règne. D'autant qu'il a recruté de puissants alliés ! Ainsi se clôt la trilogie grâce à laquelle Peter David fait le lien entre la continuité Marvel et le cultissime Futur Imparfait, écrit il y a une trentaine d'années, où l'on retrouvait pour la première fois cette version futuriste et meurtrière de Hulk.