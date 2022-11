Tout sur les dinosaures. Mon encyclo à déplier

L'encyclo à déplier Tout sur les dinosaures est un livre cadeau avec 6 posters dépliants et des flaps pour découvrir les dinosaures comme les enfants ne les ont jamais vus ! Cette encyclopédie animée permet de découvrir les six grands types de dinosaures, selon leur morphologie. On y trouve des encadrés avec des éléments de culture générale, des anecdotes amusantes sur les découvertes des dinosaures, et des fiches descriptives de plus d'une trentaine de dinosaures. Les textes, très clairs et accessibles, sont rédigés par Bertrand Fichou, rédacteur en chef du magazine Youpi et Images doc (1 500 000 lecteurs à eux deux) et auteur de La naissance du monde en 100 épisodes (23 000 ex. vendus).