Le cerveau, cette équipe de choc. Les quatre zones-clés pour une vie équilibrée

A l'âge de 37 ans, la neuroscientifique Jill Bolte Taylor fut victime d'un AVC. Devenue "un nourrisson dans un corps d'adulte" durant 5 semaines, elle n'a éprouvé aucune angoisse, mais au contraire une grande félicité. Elle a alors compris que d'autres zones de son cerveau avaient pris le relais. Remise sur pied, elle a identifié ces zones. Elles sont quatre, et non pas deux, comme on l'enseigne depuis cinquante ans, avec seulement les hémisphères gauche et droit. Chacune de ces zones a une fonction précise. Chacune est liée au passé ou au présent, nourrit le courage ou l'imprudence, reconnaît les traumatismes... Jill Bolte Taylor nous montre comment elles peuvent interagir entre elles, afin de créer un profond sentiment de bien-être. La sérénité par les sciences. Une révolution. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte.