Jacques Ellul aujourd'hui. Tome 2, Générations Ellul

Depuis une dizaine d'années, la réception de l'oeuvre de Jacques Ellul a connu une véritable embellie : méconnu de son vivant en dehors de quelques cercles, le professeur de Bordeaux commence à bénéficier d'une certaine reconnaissance. Dans le prolongement de l'ouvrage publié en 2012 sous le titre Générations Ellul, le présent volume présente une cinquantaine de portraits de figures elluliennes, de tous les âges et de tous les milieux. De la mairie de Bordeaux à la Corée du Sud, du monde néocalvinien aux Etats-Unis jusqu'au milieu du militantisme technocritique en France, la planète ellulienne ne laisse pas d'étonner par sa diversité. Un point commun relie néanmoins tous ces héritiers : la rencontre avec la pensée de Jacques Ellul a bouleversé leur vie, sur un plan professionnel, existentiel, spirituel, et tous cherchent à poursuivre et à incarner des intuitions qui, à leurs yeux, n'ont fait que se confirmer au XXIe siècle.