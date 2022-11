Renart et la pêche à la queue

C'est l'hiver et Ysengrin le loup, prétextant le vol de ses provisions, réclame à Renard du poisson. Mais Renard n'est pas dupe et sait qu'Ysengrin ment. Il décide alors de lui donner une bonne leçon en lui enseignant une technique de pêche assez particulière : la pêche à la queue. Un conte d'hiver plein d'humour : Une histoire d'hiver rigolote qui nous apprend que n'est pas forcément plus malin celui qui croit l'être. Un format pratique et solide à petit prix : Le petit format permet d'emporter ce livre partout. Le papier indéchirable saura quant à lui résister aux manipulations des plus petits.