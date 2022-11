Gâteaux - Mori Yoshida

Quand le raffinement japonais croise celui de la pâtisserie française, cela donne Mori Yoshida ! Le premier livre du chef, Gâteaux, oscille entre l'art du pliage et l'importance du goût, révélant ses créations sucrées, entre onirisme et pragmatisme. Pensées sur les différentes heures de la journée, les recettes se déroulent du matin au soir en passant par le midi et le goûter, et se veulent simples, raffinées et faites avec le coeur. Grâce à la plume de Ryoko Sekiguchi, on approche les classiques revisités inspirés du pays du soleil levant comme le Paris-Brest au sésame noir ou le Fraisier japonais, on redécouvre les classiques flan vanille, éclairs chocolat ou brioche feuilletée, et on se pâme devant le Saint-Honoré pistache framboise ou la Galette des rois au citron. Véritable objet d'art, ce livre léché et impeccable aussi ravissant qu'appétissant, est à feuilleter en cuisine autant qu'à exposer sur sa bibliothèque !