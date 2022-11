Ar-Men. L'enfer des enfers, Edition limitée

Cinq ans après la parution d'Ar-Men, Futuropolis propose une édition anniversaire à tirage unique de cette plongée fantastique dans le plus mythique des phares... Cette édition comprendra un cahier graphique complémentaire et inédit de 8 pages réalisé spécialement pour cette édition. Ar-Men est le phare le plus exposé et le plus difficile d'accès de Bretagne, c'est-à-dire du monde. On le surnomme "l'Enfer des enfers" . Mêlant fiction, documentaire et légendes, Emmanuel Lepage livre un récit aussi intimiste que flamboyant, aux couleurs somptueuses.